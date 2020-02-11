Тирасполь, , 21:52 — REGNUM «Заявление молдавского президента Игоря Додона о том, что без Молдавии Приднестровье пропадет, — это своего рода приглашение к самоубийству. Потому что на самом деле в составе Молдавии Приднестровье просто перестанет быть Приднестровьем, а приднестровцы — приднестровцами», — заявил в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.

Нынешняя «Республика Молдова», по словам эксперта, — «изначально и непоправимо этнократический националистический проект». «Приднестровье — напротив, проект максимально и подчеркнуто антиэтнократический. По сути, это две противоположности, существующие рядом. Их невозможно объединить без того, чтобы один проект уничтожил первооснову другого», — отметил Сафронов.

Он подчеркнул, что до сих пор все проекты переустройства Республики Молдова «спотыкались о националистический фундамент, на котором стоит этот проект». «Здоровый сегмент молдавского общества, провозглашавший лозунги «перезагрузки» самого молдавского государства, не получил широкой поддержки ни внутри страны, ни извне. А любые, даже легкие намеки в этом направлении тут же жестко пресекаются националистическим мейнстримом», — сказал эксперт.

Сергей Сафронов «В условиях царящего в политике Молдавии агрессивного национализма совершенно очевидно, что роль жертвенного агнца на этой ритуальной церемонии «реинтеграции» отведена Приднестровью и его интернациональному проекту. Для этого Приднестровье и приглашают к столу. Только это не стол переговоров. Там Приднестровье и приднестровцев просто съедят и не подавятся».

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