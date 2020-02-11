Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри направлен в Анкару для согласования ответных действий на удар сирийских военных по турецким военнослужащим в Идлибе, заявил 11 февраля госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

По словам Помпео, он соболезнует Анкаре по случаю гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб, а также призывает «режим Асада и Россию прекратить нападения».

«Я направил Джима Джеффри в Анкару, чтобы координировать ответные шаги на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем Турцию — нашего союзника по блоку НАТО», — написал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро турецких военных погибли в результате артобстрела в сирийской провинции Идлиб, где армия Сирийской Арабской республики проводит военную операцию по освобождению сирийской территории от незаконных вооружённых формирований и боевиков джихадистских группировок.

Турция, войска которой находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска, требует прекратить эту военную операцию, а также оказывает прямую поддержку джихадистам.

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