Варшава, , 14:42 — REGNUM Кандидат в президенты Польши от проевропейской либеральной оппозиции Малгожата Кидава-Блоньска поприветствовала демонстрантов, сорвавших церемонию с участием президента Анджея Дуды.

10 февраля в городке Пуцк на балтийском побережье прошли торжества в часть столетия получения Польшей выхода к морю. Это событие, называемое «обручением Польши с морем», произошло 10 февраля 1920 года, когда польские войска заняли немецкую Померанию, переданную новому государству в соответствии с условиями Версальского мирного договора.

Во время торжественной церемонии, когда президент Польши открывал памятную доску в честь 100-летия исторического события, группа сторонников оппозиции размахивала транспарантами и выкрикивала лозунги. В частности, было слышно: «Марионетка», «Будешь сидеть», «Банановая республика», «Хватит воровать». Звучали также и нецензурные выражения.

На вопрос о том, что украл у них президент Дуда, одна из демонстранток ответила: «Свободу! Мою гражданскую свободу. Конституцию нарушают. Это кража».

После окончания акции демонстранты подошли к Малгожате Кидава-Блоньской, которая тепло поприветствовала их.

По мнению провластных экспертов, чьи высказывания приводит «Польское радио», акция была спланирована заранее, и рассчитана только на оппозиционный электорат, поскольку такие действия могут мобилизовать против власти только тех, кто и так уже убеждён.

Главной темой разногласий между правящей в Польше праволиберальной партией «Право и Справедливость» и проевропейской оппозицией является судебная реформа, которую оппозиция и поддерживающий её Евросоюз трактуют как наступление на принцип независимости судов.