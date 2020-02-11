Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Оппозиция прекращает все переговоры с правительством Грузии и переходит к конкретным действиям, которые должны увенчаться уже в этом году сменой власти «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Соответствующие заявления лидеры оппозиционных партий сделали после того, как Верховный суд Грузии вынес решение по делу о растрате средств из Фонда развития Тбилиси, которым вновь отправил в тюрьму бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава.

Как известно, Угулава и ряд других бывших чиновников уже отсидели по этому делу разные сроки, но прокуратура сочла, что суд первой инстанции и апелляционный суд дали совершенному преступлению неправильную квалификацию, и обжаловал решение в Верховном суде. Гиги Угулава осужден на 9 лет лишения свободы, но с учетом уже отбытого наказания и закона об амнистии от 28 декабря 2012 года на этот раз отсидит в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней. Кроме него, на разные сроки были осуждены еще три бывших чиновника, но особый протест оппозиции вызвало именно решение в отношении Угулава, так как он является одним из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия».

Заявление в связи с решением Верховного суда сделал еще один лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, которого американская НПО NDI в ходе последнего опроса вывела одним из самых популярных грузинских политиков.

По словам Бакрадзе, с самого начала расследования этого дела было ясно, что Гиги Угулава был избран нынешней властью в качестве политической мишени и что он подвергается преследованиям по политическим мотивам.

«У любого человека с малейшей долей объективности не остается никаких вопросов относительно того, что Угулава — политзаключенный и что за его заключением под стражу четко просматриваются интересы Бидзины Иванишвили», — заявил на специальном брифинге 11 февраля Давид Бакрадзе.

По его словам, этот факт уже получил жесткую оценку со стороны отдельных представителей мирового сообщества, а в будущем ожидаются острейшие реакции на происходящие в стране процессы, которые приведут прежде всего к полнейшей международной изоляции правящей партии «Грузинская мечта», а вместе с ней — и к международной изоляции Грузии.

«Эта власть реально мешает европейской интеграции страны и перешла в режим жесткого противостояния, поэтому уже в этом году мы должны отправить ее в отставку», — заявил Бакрадзе и предупредил, что Гиги Угулава в тюрьме еще опаснее для правительства Грузии, чем Гиги Угулава как лидер уличных протестов.

«Запирание Гиги Угулава в тюрьме — это фундаментальная ошибка нынешней власти», — подчеркнул оппозиционер.

Напомним, что правящая партия и оппозиция собирались возобновить диалог по вопросам изменения избирательной системы с тем, чтобы достичь консенсуса по модели, по которой будут проведены предстоящие в этом году парламентские выборы.

Правящая партия пошла на «уступку» и предложила сократить число мажоритариев с 73 до 50 и увеличить число пропорциональных мандатов с 77 до 100. Оппозиция же до вынесения приговора Гиги Угулава обсуждала альтернативные предложения, с которыми собиралась предстать на переговорах. Сейчас лидеры оппозиции заявляют, что в переговорах с «Грузинской мечтой» никакого смысла не видят.