Москва, , 10:37 — REGNUM Ежегодно 7 февраля в Японии проходят митинги (в т. н. «День северных территорий») с территориальными претензиями к России, когда перед посольством РФ в Токио сжигаются российские флаги, а участие в этих недостойных актах принимают лидеры общественного мнения и представители руководства страны. Тем самым демонстративно растаптывается принятая в Москве 19 октября 1956 года Совместная Декларация СССР и Японии о налаживании добрососедства и о подготовке к заключению Мирного Договора.

6 февраля 2020. У приемной Президента

Власти Японии нарочито стремятся осложнить наши отношения даже при организации Олимпийских игр 2020 года, когда на картах и эмблемах изображают четыре острова Курильской гряды как принадлежащие Японии.

6 февраля 2020

3 по 7 февраля 2020 г. в г. Москве пройдут одиночные пикеты с плакатами:

Южные Курилы - Русская Земля! Сами освоим свои острова! — Сдача Южных Курил = госизмена!

— Руки прочь от наших территорий и акваторий!

3 февраля 2020 г. — возле ГосДумы с 11.00−12.00; 4 февраля 2020 г. — возле МИД РФ с 11.00−12.00;

5 февраля 2020 г. — возле Совета Федерации с 11.00−12.00;

6 февраля 2020 г. — возле Администрации Президента с 11.00−12.00;

7 февраля 2020 г. — возле японского посольства по адресу: Грохольский преулок 27, с 11.00−12.00, там же будет зачитано и передано Обращение от российской общественности адресованное послу Японии в РФ.

По итогам протестных действий 7 февраля 2020 г. состоится пресс-конференцияпо адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26, офис310 (научнопроизводственное предприятие Волна) с 13.00 до 15.00, где выступят участники акции и лидеры общественных организаций.

Государственная дума

ОБРАЩЕНИЕ российской общественности «О территориальных претензиях Японии к Российской Федерации»

Уважаемый господин посол!

Российская общественность весьма встревожена японскими официальными притязаниями на южнокурильские острова, которые вошли в состав СССР после безоговорочной капитуляции Японии во Второй Мировой войне. Возврат Курильских островов и южного Сахалина рассматривается в нашей стране как не подлежащий пересмотру результат нашей победы, 75-летний юбилей которой мы празднуем в этом году.

Не следует питать иллюзий — мирный договор между нашими странами не может быть куплен ценой каких-либо территориальных уступок российской стороны, мы в России рассматриваем требование таких уступок не просто реваншистскими, а оскорбительными для нас, потомков победителей. Столь же невозможна какая-либо «совместная хозяйственная деятельность» на основе экстерриториальности. Хотели бы напомнить, что по Конституции Российской Федерации её суверенитет распространяется на всю её территорию без каких-либо исключений, а границы государства не могут быть изменены без согласия на то народа России.

Российская сторона ради налаживания добрососедских отношений между нашими странами не раз проявляла добрую волю вплоть до разрешения японским рыбакам добывать морепродукты в наших внутренних территориальных водах. Однако японская сторона приняла в 2009 году официальные акты о «скорейшем возвращении северных территорий» как якобы неотъемлемой части Японии. Без денонсации этих возмутительных положений японского законодательства разговоры о каком-то «мирном договоре» — это демагогия, вводящая в заблуждение наши народы. Тем более, что недружественные выпады со стороны официального Токио продолжаются и даже нарастают — от печатания ложных географических карт, схем, изображений даже при организации Олимпийских игр до продолжения антироссийских истерик в так называемый «День северных территорий» 7 февраля.

Просим довести до сведения японского правительства общественности, что неуёмные, но бесперспективные территориальные претензии на южнокурильские острова препятствуют выстраиванию добрососедских отношений между нашими странами и народами.