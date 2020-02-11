Киев, , 09:11 — REGNUM В парламентской фракции «Слуга народа» есть депутаты-представители организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджем Соросом. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 10 февраля в эфире телеканала «Наш».

Он прокомментировал слова депутата Рады Александра Дубинского, который оценил количество «соросят» в 40% от численности фракции.

Читайте также: Депутат Рады обвинил Россию в создании термина «соросята»

"Я здесь не согласен с Александром Анатольевичем, видимо потому, что 40% от фракции в 248 народных депутатов — это многовато. Я понимаю, о чём говорил Дубинский, но я думаю, что всё-таки меньше представителей этой категории», — рассказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины подтвердила сотрудничество с фондом Сороса «Возрождение», но не смогла представить список работников, получавших помощь от фонда, ни объём этой помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура Украины подтвердила сотрудничество с фондом Сороса — СМИ