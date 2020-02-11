Киев, 11 февраля 2020, 09:11 — REGNUM В парламентской фракции «Слуга народа» есть депутаты-представители организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджем Соросом. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 10 февраля в эфире телеканала «Наш».
Он прокомментировал слова депутата Рады Александра Дубинского, который оценил количество «соросят» в 40% от численности фракции.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины подтвердила сотрудничество с фондом Сороса «Возрождение», но не смогла представить список работников, получавших помощь от фонда, ни объём этой помощи.
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