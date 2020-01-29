Киев, 29 января 2020, 15:34 — REGNUM Термин «соросята», подчёркивающий связь части украинской политической элиты с западными некоммерческими организациями и, в частности, с американским финансистом Джорджем Соросом, был придуман в России, заявил депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев 29 января в эфире телеканала «Наш».
Напомним, ранее депутат Александр Дубинский заявил, что около 40% членов фракции «Слуга народа» в парламенте Украины являются «соросятами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что лоббисты интересов Запада на Украине оказались слишком глупыми и жадными, что вызывают раздражение даже у украинских олигархов.
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