Киев, , 15:34 — REGNUM Термин «соросята», подчёркивающий связь части украинской политической элиты с западными некоммерческими организациями и, в частности, с американским финансистом Джорджем Соросом, был придуман в России, заявил депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев 29 января в эфире телеканала «Наш».

"Я недавно ознакомился с мониторингом… который чётко показывает, что термин «соросята» появился в России и потом ретранслировался на Украину. Поэтому я не могу отнести себя к выдумкам «кремлёвской пропаганды», — рассказал парламентарий.

Напомним, ранее депутат Александр Дубинский заявил, что около 40% членов фракции «Слуга народа» в парламенте Украины являются «соросятами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что лоббисты интересов Запада на Украине оказались слишком глупыми и жадными, что вызывают раздражение даже у украинских олигархов.

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