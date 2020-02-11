Париж, , 09:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце во вторник вечером, 11 февраля, более 300 депутатов партий LaREM и MoDem, их союзников из группы Agir-Les Constructifs, а также бывших депутатов LaREM, которые ушли самостоятельно или были исключены из партии, передает BFM TV.

«Приглашены все депутаты 2017 года», — сообщил источник в партии Эммануэля Макрона LaREM.

Ожидается, что этим приглашением глава государства хочет «напомнить депутатам об их общей истории».

Кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виланни, который больше не состоит в партии LaREM, отклонил приглашение главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, после отклонения законопроекта о продлении родительского отпуска в случае смерти ребенка президент Франции встретится с депутатами партии «Вперед, Республика!».

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