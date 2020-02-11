Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей посетит Индию с официальным визитом 24−25 февраля, сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе поездки американский лидер встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пресс-служба Белого дома отмечает, что поездка Трампа в Индию будет «визитом в крупнейшую демократическую страну» за все время его президентского срока.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Индия отвергла помощь США для решения конфликта с Пакистаном вокруг Кашмира. По мнению индийской стороны, в этом конфликте недопустимо наличие «третьей стороны».

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