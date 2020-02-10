Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Супербыстрые ракеты для противодействия России у США есть, заявил 10 февраля американский президент Дональд Трамп во время своего публичного выступления перед губернаторами.

Трамп «У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много».

Оказывается, эти ракеты в несколько раз быстрее, «чем обычные». Речь идёт о превосходстве в семь раз — такие данные привёл Трамп.

Напомним, власти США говорят о желании наладить отношения с Россией, но при этом всё сильнее наращивают военные расходы, объясняя это российской и китайской угрозами.

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