Москва, , 19:47 — REGNUM После того, как Brexit стал свершившимся фактом, Лондону потребуется гораздо больше усилий, чем прежде, для сохранения целостности Соединенного Королевства. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала итоги выборов в Ирландии, на которых победила партия «Шинн фейн», выступающая за объединение с Северной Ирландией.

«В середине января премьер Шотландии Никола Стёрджен в ответ на заявление Бориса Джонсона, отвергшего возможность второго плебисцита по независимости Шотландии, заверила своих сторонников в том, что не откажется от идеи нового референдума.

Теперь во весь рост встаёт и вопрос о Северной Ирландии, где также недовольны выходом из ЕС», — заявила Панина.

По мнению Паниной, результаты выборов в Ирландской Республике скажутся и на ситуации в Ольстере, где также действует партия «Шинн фейн».

В сложившейся ситуации в Северной Ирландии могут также усилится позиции сторонников выхода из состава Соединенного Королевства, полагает политик.