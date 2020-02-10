Саракиб, , 17:11 — REGNUM Ещё один населённый пункт — посёлок Тальхия освобождён отрядами Сирийской арабской армии под городом Саракибом (провинция Идлиб, Сирия), передаёт 10 февраля телеканал Al-Hadath.

Тальхия расположен в трёх километрах от бывшего военного аэродрома Тафтаназ. Вышеописанное произошло в ходе обмена ударами между САА и боевиками.

Бандформирования 10 февраля провели контратаку против наступающих войск САА. Сирийские военные отбили эту атаку, освободили Тальхию и сейчас обстреливают Тафтаназ, где засели группировки сирийской оппозиции. Здесь же находится наблюдательный пункт турецких войск.

Отметим, что, по данным телеканала, бандформированиям оказывали поддержку турки.

Напомним, турецкие военные объявили, что их опять обстреляли сирийские войска: погибли пятеро военных и столько же ранены. Турецкие военные нанесли ответный удар по САА.

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