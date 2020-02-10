Минск, , 15:53 — REGNUM Москва фактически дарит Белоруссии свои рыбные ресурсы, ничего не получая взамен. Об этом в опубликованной Forbes статье «Подарок Белоруссии. Зачем Москва безвозмездно передает Минску по $20 млн в год» пишет политолог и экономист Дмитрий Болкунец.

С начала 2000-х действуют безвозмездные квоты на вылов Белоруссией рыбы в Балтийском и Баренцевом морях. Российский подарок оценивается в примерно $20 млн ежегодно. Минск периодически добивается увеличения квот.

Ещё в прошлом веке, в ранние президентские годы Александр Лукашенко договорился с Россией о создании рыболовного флота под флагом Белоруссии для совместных белорусско-российских предприятий. В 2002 году было заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве, по которому Минск безвозмездно получил доступ к российским водным биологическим ресурсам в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в двух морях. Целью этого соглашения заявлялось развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и интеграции в области рыбного хозяйства, а также создание для этого соответствующих процедур и механизмов.

За 2005−2019 годы Белоруссия безвозмездно получила квоты на 75 000 тонн рыбы в этих акваториях, их оценочная средняя рыночная стоимость превысила $200 млн. В 2019 году квота на вылов рыбы для Белоруссии составила около 5400 т.

«Однако по данным статистики внешней торговли, экспорт указанной рыбной продукции из России в Белоруссию является незначительным. Как показывает анализ данных, фактическое сотрудничество свелось к выделению на безвозмездной основе квот для ее последующей реализации в страны ЕС в виде сырья», — отметил Болкунец.

Вылов рыбы в Балтийском море ведёт ООО «СП Росбелрыба», учредителями которого выступают белорусское госпредприятие ОАО «Белрыба» и две российские компании — сельскохозяйственный кооператив «За Родину» и ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». В Баренцевом море ловлей рыбы заняты ООО «СП «Союзрыба», учрежденное ООО «Белорусско-германское предприятие «Санта Бремор» и российское ООО «Сити проджект менеджмент». В Белоруссии импорт рыбы полностью долго контролировался управделами президента через институт лицензированных специмпортёров, а сейчас вместо лицензий отрасль контролируется государством через выдачу квот.

Дмитрий Болкунец «Цели и задачи, под которые Россией выдаются отдельные квоты белорусской стороне в соответствии с соглашением, не выполняются, — констатировал эксперт. — Предполагалось, что страны будут совместными усилиями не только заниматься добычей рыбы, но и переработкой, вкладывать инвестиции в создание необходимой инфраструктуры — совместно производить рыбоперерабатывающее оборудование, упаковочную тару на уровне мировых стандартов для рыбной продукции и др. Однако намерения так и остались в числе деклараций, и сотрудничество ограничивается выловом в рамках квот. Задачи интеграции рыбоперерабатывающих отраслей двух стран, поставленные в соглашениях о выделении квот, не решены».

Кроме того, отметил WWF, есть проблема учёта объемов вылова официальной промысловой статистикой. Болкунец также обратил внимание, как Лукашенко публично в довольно эмоциональной форме требовал от России равных условий для белорусских и российских компаний. В данном случае, как выяснилось, российские компании оплачивают дополнительные расходы на выкуп квот, за счет которых финансируются инфраструктурные проекты в отрасли.

«В этой ситуации возникает вопрос: почему Россия должна предоставлять белорусским компаниями возможность пользоваться биоресурсами на безвозмездной основе, если население двух стран не получает пользу от совместной деятельности, а в выигрыше оказываются несколько экспортеров?» — задался вопросом эксперт.

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