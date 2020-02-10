Бишкек, , 13:09 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о снижении избирательного порога на предстоящих парламентских выборах с 9% до 7%. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания республики.

Поправки в конституционный закон «О выборах» инициировала группа из 21 парламентария.

По мнению депутатов, девятипроцентный избирательный порог является завышенным, что приводит к тому, что в парламент проходят лишь несколько крупных политических партий.

Также они считают, что высокий проходной барьер препятствует приходу во власть молодых политиков и новых политических блоков.

«Кроме того, для прохождения девятипроцентного порога партиям необходимо использовать большие финансовые и административные ресурсы», — подчеркивают авторы законопроекта.

ИА REGNUM напоминает, что в 2010 году избирательный порог на выборах в парламент составлял 5% от количества голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В 2015 году его повысили до 7%, а в 2017 году — до 9%.