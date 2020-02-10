Кишинёв, , 12:06 — REGNUM Молдавская правоцентристская коалиция ACUM, состоявшая из партии «Действие и солидарность» (PAS) и Платформы «Достоинство и правда» (DA), и являвшаяся главной силой на правом политическом фланге, окончательно прекратила свое существование. Как заявил 10 февраля ИА REGNUM политолог Александр Ангели, точку в распаде коалиции поставило решение Платформы DA поддержать на довыборах в парламент Молдавии в Хынчештском районе страны кандидата Григория Кобзака, ранее со скандалом исключенного из PAS.

Кобзак таким образом будет конкурировать с кандидатом от партии «Действие и солидарность» (PAS), экс-министром юстиции Олесей Стамате. Выдвижение Стамате и стало причиной конфликта в региональной организации PAS, после чего Кобзак решил выдвинуть свою кандидатуру в знак протеста против решения партии.

Кобзака поддержала и еще одна партия — крайне правая Партия национального единства, выступающая за объединение с Румынией. А лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заявил, что это может стать началом нового объединения «по-настоящему проевропейских и национальных» партий с правого фланга.

«Недовольство Нэстасе понятно. За последний год из героя баррикад борьбы с режимом олигарха Владимира Плахотнюка он превратился в политика второго плана. Он проиграл выборы мэра Кишинева. А его партия по последним опросам не попадает в следующий парламент. В то же время PAS Майи Санду, напротив, утвердилась как главная и доминирующая сила на правом фланге. А сама Санду сейчас — безусловный лидер на правом фланге», — сказал Ангели.

Поэтому, по словам эксперта, пытаясь избежать окончательного ухода с арены, Нэстасе решил запустить переформатирование правого фланга. «Он сдвинулся вправо, в откровенно антироссийскую и прорумынскую риторику. И видимо будет сближаться с политиками того же толка — вроде крайне правого румыноуниониста Октавиана Цыку, возглавившего Партию национального единства. Главная ближайшая ставка — президентские выборы конца этого года. Нэстасе продвигает идею «единого непартийного кандидата» — то есть не он и не Санду. По сути он предлагает Санду совершить коллективное политическое самоубийство. Но вряд ли она захочет разделить с ним политическое небытие», — подвел итог Ангели.

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