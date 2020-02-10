Москва, , 10:28 — REGNUM Правительство РФ утвердило план по переходу на выдачу разрешений в электронном виде. Об этом сообщил 10 февраля глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Переход должен произойти до 2021 года.

«Это касается 47 видов таких документов», — сказал Мишустин.

Нововведение коснётся регистрации мотоциклов, автомобилей, прицепов, учёта дронов, приёма уведомлений о бизнес-проектах, блока разрешений по ввозу и регистрации лекарственных средств, лицензии для частных детективов и ЧОПов, а также аккредитации фармацевтических и медицинских специалистов.

При этом сократится срок выдачи разрешений. По словам Мишустина, в некоторых случаях — до одного рабочего дня.