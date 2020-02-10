Киев, , 09:50 — REGNUM Слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука в адрес президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие на заседании правительства, были вырваны из контекста, заявил Гончарук 10 февраля в интервью изданию «Украинская правда».

Премьер-министр прокомментировал содержимое скандальных аудиозаписей, появившихся в интернете.

«Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определённую свою логику, должен сформироваться некий образ», — объяснил Гончарук.

Он рассказал, что слова о примитивном понимании Зеленским экономики были вырваны из контекста. На самом деле президент Украины «очень умный», а также «хороший менеджер и достаточно мудрый человек», сообщил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины анонсировал сокращение чиновничьего аппарата на 10% в 2020 году.

Читайте также: Премьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%