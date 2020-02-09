Киев, , 22:09 — REGNUM На Украине в 2020 году в целях оптимизации работы государственного аппарата планируется сократить штат сотрудников на 10%. Об этом 9 февраля сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

По его словам, экономия бюджетных средств страны также будет реализована за счет внедрения IT-инструментов, которые существенно ускоряют процессы управления и реализации государственных задач на правительственном уровне.

Гончарук отметил, что обсуждаются вопросы о введении минимальных и максимальных размеров заработной платы министрам и их заместителям.

«Мы приняли решение, что зарплата чиновника, который занимает наивысшую должность в правительстве, будет от трех до пяти средних заработных плат… От 30 до 50 тысяч (от $1,2 тыс. до $2 тыс.) — это тот коридор, в котором будут зарплаты в правительстве на наивысшем уровне», — заявил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины приняло решение об ограничении уровня премий, выплачиваемых руководителям крупнейших государственных компаний.

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