Киев, 9 февраля 2020, 16:11 — REGNUM Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента». Об этом в ходе программы «Рандеву» в эфире украинского «5 канала» 8 февраля заявил украинский националист и экс-лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош.
Националист выразил убеждение, что при совместной работе всех украинских силовых ведомств и «мобилизации» украинского общества возможно «отвоевать» территорию ДНР и ЛНР.
При этом, журналистка «5 канала» Янина Соколова, которая общалась с националистом уточнила насчет военного пути возврата территории ДНР и ЛНР в состав Украины: «то есть если бы была воля, то можно военным путем клочок за клочком…», — задалась она вопросом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер украинских националистов Дмитрий Ярош заявил о том, что Украину будут уничтожать путем реализации Минских соглашений. В связи с чем он порекомендовал заняться развитием экономики и армии. Также он рекомендовал активизировать боевые действия в Донбассе, дабы добиться возможности навязать мир на условиях Украины.
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