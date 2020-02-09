Киев, , 16:11 — REGNUM Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента». Об этом в ходе программы «Рандеву» в эфире украинского «5 канала» 8 февраля заявил украинский националист и экс-лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош.

Националист выразил убеждение, что при совместной работе всех украинских силовых ведомств и «мобилизации» украинского общества возможно «отвоевать» территорию ДНР и ЛНР.

«Я более чем убежден, что при надлежащей деятельности, системной деятельности безусловно же, всех силовых структур, вооруженных сил, СБУ, службы внешней разведки, и так далее мы способны выполнить поставленные задачи. Но это должна быть системная деятельность, раз. Второе, это наверное на первое ее нужно было место поставить, это реализация лозунга «все для фронта, все для победы». Когда общество атомизировано, отодвинуто от войны… и всем хорошо… и как так победить? Конечно… не одна страна так не побеждала. То есть должна быть мобилизация всех материальных, моральных, духовных ресурсов народа и тогда соответственно можно достичь даже с минимальной кровью по большому счету…», — отметил он.

При этом, журналистка «5 канала» Янина Соколова, которая общалась с националистом уточнила насчет военного пути возврата территории ДНР и ЛНР в состав Украины: «то есть если бы была воля, то можно военным путем клочок за клочком…», — задалась она вопросом.

«В комплексе с деятельностью спецслужб», — отметил националист, добавив — « Дайте им возможность ( сотрудникам украинских спецслужб — ИА REGNUM) они революцию подготовят за некоторое время. За лини ей фронта. Что может собственно стать поводом для зачистки нашей земли (республик Донбасса — ИА REGNUM) от всего вражеского элемента. В конце концов граница пока что их, они могут все выехать быстренько и качественно и не мешать украинцам строить свое государство », — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер украинских националистов Дмитрий Ярош заявил о том, что Украину будут уничтожать путем реализации Минских соглашений. В связи с чем он порекомендовал заняться развитием экономики и армии. Также он рекомендовал активизировать боевые действия в Донбассе, дабы добиться возможности навязать мир на условиях Украины.

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