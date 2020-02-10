Пекин, 10 февраля 2020, 08:52 — REGNUM Несмотря на неутихающую эпидемию коронавируса в Китае подтвердили желание лидера КНР Си Цзиньпина приехать в Москву для участия в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов.
По его словам, «китайские друзья» подтвердили, что лидер КНР не планирует менять планы на поездку в Москву.
Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и председатель Си открыли «Силу Сибири» для России и Китая.
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