Киев, , 16:47 — REGNUM Кремль разработал коварный план по уничтожению Украины до 2024 года, сообщил 11 декабря бывший предводитель украинской нацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook.

Основываясь на «информации из различных источников», Ярош заявил, что Украину будут уничтожать методом реализации Минских соглашений.

По мнению Яроша, противостоять этому плану можно, если перестать надеяться на помощь Европы и заняться развитием экономики и армии.

Кроме того, Ярош предложил активизировать боевые действия в Донбассе, чтобы добиться возможности навязать мир на условиях Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Париже завершилась первая за три года встреча «нормандской четвёрки». Лидеры России, Германии и Франции в очередной раз подтвердили необходимость выполнения Киевом Минских соглашений.

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