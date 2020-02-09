Москва, , 15:51 — REGNUM Обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в связи с проходящими в Ломоносовском районе общественными обсуждениями по проекту: «Использование двухступенчатой (пиролиз, плазмохимия) технологии энергетической утилизации и обезвреживания широкого спектра отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и канализационного ила»

С 9 января в Ломоносовском районе проходят общественные обсуждения. В отличии от публичных слушаний по градостроительным вопросам у проходящих общественных обсуждений нет экспозиции, на которую жители могли бы прийти для изучения материалов. Участникам общественных обсуждений предлагается самостоятельно изучить материалы, выложенные на сайте префектуры ЮЗАО, и прислать свои комментарии на электронную почту ООО «Национальная генерация» (info@ngeneration.tech), либо посетить офис этой компании (ул. Вавилова, д.69/75, оф. 723) для регистрации своего мнения в журнале замечаний и предложений.

Все участники общественных обсуждений вправе дать свою оценку представленным материалам, вместе с тем депутаты Совета депутатов Калинин В.А., Нефедов Г.Ю., Николаев Т.А., Чиркин К.В. обращают внимание жителей Ломоносовского района на следующее:

1. Содержание материалов и их формат сложен для понимания жителей, не обладающих специальными познаниями в области химии, что затрудняет формирование объективной оценки проекта.

2. В материалах отсутствует информация о системах очистки газообразных продуктов, получающихся в результате технологических процессов, что не позволяет сформулировать вывод о безопасности предлагаемой технологии для окружающей среды и правомерности снижения расчётных нормативов санитарно-защитной зоны с 1000 до 300 метров.

3. Используемые в материалах расчеты получены в результате компьютерного моделирования без какой-либо экспериментальной проверки. Отсутствие пояснений по компьютерному моделированию (в том числе по алгоритму обработки данных, по использованным для расчета показателям и т.д.) не позволяет считать полученные в результатах моделирования данные достоверными.

4. В описании технологического процесса, представленном в презентации «Решение по переработке широкого спектра отходов современного типа», перечислено большое количество категорий отходов, которые предполагается перерабатывать с использованием технологии пиролиза, в том числе: «хвосты» после обработки ТКО на пунктах сортировки, крупногабаритные отходы, канализационный ил, промышленные отходы, медицинские отходы, сельскохозяйственные отходы, отходы птицеводства, отходы животноводства, морской и речной мусор, отходы, хранящиеся на полигонах. Такой состав сырья не позволяет осуществлять его входной контроль, следовательно, не представляется возможным даже приблизительно оценить количество и состав вредных примесей в газообразных продуктах переработки, что, в свою очередь, ставит под сомнение принципиальную возможность их эффективной очистки.

5. Предлагаемая к рассмотрению технология базируется на патенте № RU2569667C1 «Способ и устройство переработки углеводородного материала в топливные компоненты путем газификации (пиролиза)». В патенте в качестве исходного сырья для переработки указаны только углеводородные материалы (углеводородные отходы, уголь, нефтешламы, использованные масла, любое углеводородное сырье), традиционно использующиеся для получения синтез-газа. В частности, такая технология широко применялась во время Второй мировой войны для получения синтетического бензина. Таким образом технология, описанная в материалах вынесенных на общественные обсуждения, не соответствует технологическому процессу, представленному в указанном патенте.

6. В представленных материалах отсутствуют расчеты экономической эффективности предлагаемой технологии. При этом в Протоколе научного семинара по Газохимии, состоявшегося 29.03.2019 в РГУ им. Губкина и посвящённому данной технологии, отмечено, что в связи с ограниченностью применения вторичных материалов, получаемых после сортировки мусора, неизвестным их составом, а также высокой стоимостью доставки, создание подобного рода предприятий не имеет даже среднесрочной перспективы.

7. Отсутствие примеров внедрения аналогичных технологий в странах, имеющих больший опыт в сфере обращения с отходами, может дополнительно свидетельствовать о нецелесообразности внедрения данной технологии.

В связи с вышеперечисленными замечаниями к материалам проекта и проекту в целом мы рекомендуем жителям Ломоносовского района выразить отрицательное мнение по проекту.

Для этого нужно составить письмо в свободной форме (или воспользоваться шаблоном ниже) и отправить его на электронную почту info@ngeneration.tech Для контроля за учетом поступивших обращений мы предлагаем жителям отправлять копию письма на официальную почту администрации муниципального округа Ломоносовский (lomonosovskoe@mail.ru)

Предлагаемый шаблон обращения:

«Я выступаю категорически против представленного проекта.

В материалах отсутствует информация о системах очистки газообразных продуктов, получающихся в результате технологических процессов, что не позволяет сформулировать вывод о безопасности предлагаемой технологии для окружающей среды и правомерности снижения расчётных нормативов санитарно-защитной зоны с 1000 до 300 метров.

Используемые в материалах расчеты получены в результате компьютерного моделирования без какой-либо экспериментальной проверки. Отсутствие пояснений по компьютерному моделированию (в том числе по алгоритму обработки данных, по использованным для расчета показателям и т.д.) не позволяет считать полученные в результатах моделирования данные достоверными.

В описании технологического процесса, представленном в презентации «Решение по переработке широкого спектра отходов современного типа», перечислено большое количество категорий отходов, которые предполагается перерабатывать с использованием технологии пиролиза, в том числе: «хвосты» после обработки ТКО на пунктах сортировки, крупногабаритные отходы, канализационный ил, промышленные отходы, медицинские отходы, сельскохозяйственные отходы, отходы птицеводства, отходы животноводства, морской и речной мусор, отходы, хранящиеся на полигонах. Такой состав сырья не позволяет осуществлять его входной контроль, следовательно, не представляется возможным даже приблизительно оценить количество и состав вредных примесей в газообразных продуктах переработки, что, в свою очередь, ставит под сомнение принципиальную возможность их эффективной очистки.

Предлагаемая к рассмотрению технология базируется на патенте №RU2569667C1 «Способ и устройство переработки углеводородного материала в топливные компоненты путем газификации (пиролиза)». В патенте в качестве исходного сырья для переработки указаны только углеводородные материалы (углеводородные отходы, уголь, нефтешламы, использованные масла, любое углеводородное сырье), традиционно использующиеся для получения синтез-газа. В частности, такая технология широко применялась во время Второй мировой войны для получения синтетического бензина. Таким образом технология, описанная в материалах вынесенных на общественные обсуждения, не соответствует технологическому процессу, представленному в указанном патенте.

В представленных материалах отсутствуют расчеты экономической эффективности предлагаемой технологии. При этом в Протоколе научного семинара по Газохимии, состоявшегося 29.03.2019 в РГУ им. Губкина и посвящённому данной технологии, отмечено, что в связи с ограниченностью применения вторичных материалов, получаемых после сортировки мусора, неизвестным их составом, а также высокой стоимостью доставки, создание подобного рода предприятий не имеет даже среднесрочной перспективы.

Отсутствие примеров внедрения аналогичных технологий в странах, имеющих больший опыт в сфере обращения с отходами, может дополнительно свидетельствовать о нецелесообразности внедрения данной технологии.»

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