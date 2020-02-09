Эр-Рияд, , 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль Сауд провел телефонные переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, об этом 9 февраля сообщает Geo TV.

Стороны обсудили ситуацию в индийском штате Джамму и Кашмир, принц выразил поддержку королевства Исламабаду в данном вопросе. Куреши поблагодарил за это принца Фейсала.

Стороны также подтвердили решимость укреплять двусторонние отношения, не забыли и обсудить ситуацию в мире и в регионе.

Напомним, ситуация в индийском Кашмире значительно обострилась после того, как власти страны приняли решение снять с мятежного штата особый статус. Пакистан резко раскритиковал данное решение.

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