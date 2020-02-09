Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Специалист по Украине в Совете национальной безопасности Александр Виндман был уволен по ряду причин, в том числе из-за некорректной трактовки «идеальных» звонков президента США Дональда Трампа. Соответствующие пояснения дал сам глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, он не было лично знаком с уволенным сотрудником и никогда с ним не разговаривал.

«Но он был очень непорядочным, неправильно сообщал содержание моих «совершенных» звонков, — отмечает президент США. — …у него были проблемы с рассудительностью и соблюдением субординации и утечкой информации».

"Другими словами — «Вон!», — подытожил Трамп.

Ранее стало известно, что президент США уволил двух человек, дававших против него показания в рамках инициированного демократами дела об импичменте. Кроме Виндмана был уволен посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.

Напомним, 5 февраля в Конгрессе США состоялось слушание по делу об импичменте Трампа. В результате с главы Белого дома были сняты обвинения в злоупотреблении президентской властью и в создании помех в работе Конгресса.