Багдад, , 21:13 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мухаммед Тауфик Аллави планирует в скором времени посетить Иракский Курдистан, об этом 8 февраля сообщает Kurdistan24.

Как отмечают журналисты издания, целью поездки станет обсуждение вопроса формирования нового правительства в стране. Аллави планирует переговорить по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, Аллави был назначен главой иракского правительства на прошлой неделе. Представители прежнего правительства были вынуждены подать в отставку на фоне массовых акций протеста, продолжающихся с октября 2019 года.

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