Подгорица, , 17:11 — REGNUM 7 февраля комиссар ЕС по расширению и политике безопасности Оливер Вархели заявил, что Европейская комиссия в очередной раз поставила расширение на Западные Балканы в числе своих приоритетов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данные слова были сказаны Вархели в ходе визита в Черногорию.

Представитель ЕС назвал своей задачей подготовить хотя бы одну из стран региона к вступлению в ЕС до окончания мандата нынешней Европейской комиссии и призвал руководство Черногории ускорить проведение реформ, особенно в сферах установления верховенства права и свободы СМИ.

В ходе встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем и главой правительства страны Душко Марковичем еврокомиссар прокомментировал предложенную Еврокомиссией новую методологию ведения переговоров о расширении, заявив, что новая методология направлена на то, чтобы сделать процесс вступления более надежным, предсказуемым и политическим всеобъемлющим.

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