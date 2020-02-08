Анкара, , 15:44 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали трех членов Рабочей партии Курдистана, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты издания, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким военным, оставив позиции в Сирии.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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