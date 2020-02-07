Дейтон, США, , 22:44 — REGNUM Иск против американского президента Дональда Трампа, поданный из-за его доходов из иностранных источников, отклонён, сообщает 7 февраля Bloomberg.

Решение принято Апелляционным судом округа Колумбия. Иск отклонили из-за того, что его податели «не составляют большинства ни в одной из палат» Конгресса, посему они, считают судьи, «не имеют полномочий давать разрешения или запрещать президенту принимать доход из иностранных источников».

Напомним, иск подали против Трампа 29 сенаторов-демократов и 186 членов палаты представителей. Авторы документа вменяют Трампу нарушение конституции.

По их данным, Трамп получает доходы от иностранцев. Например, это происходит в рамках его гостиничного бизнеса, где обслуживаются приезжие из-за рубежа.

Истцы ссылаются при этом на американскую конституцию, которая запрещает главе государства принимать от иностранных правительств какие-либо материальные ценности без разрешения американских конгрессменов. Вышеуказанный иск судьи отклоняют уже второй раз.

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