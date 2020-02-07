Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 21:49 — REGNUM Власти Индии продлили срок содержания под стражей четырем политическим лидерам Кашмира, 7 февраля сообщает агентство Reuters.

Кашмирские политики Омар Абдулла, Мехбуба Муфти, Али Мохаммад Сагар и Сартадж Мадни были арестованы в ходе протестов 2019 года.

По сообщению властей, продление ареста сделано в соответствии с законом об общественной безопасности, который допускает содержание под стражей без суда до двух лет.

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