Милан, Италия, , 21:15 — REGNUM Бывший глава одной из итальянских мафиозных группировок Джузеппе Гравиано в пятницу, 7 февраля, во время судебного слушания рассказал о своих встречах с экс-премьером страны, лидером партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает информагентство ANSA.

В данный момент Гравиано находится в тюрьме, он приговорен к пожизненному заключению. В период, о котором идет речь, Гравиано находился в бегах и якобы трижды встречался с политиком.

Представители Берлускони опровергают это утверждение. Они отмечают, что Гравиано «внезапно» решил заговорить после 26 лет в тюрьме, что само по себе, по мнению адвокатов, не слишком правдоподобно.