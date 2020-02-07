Тегеран, , 21:08 — REGNUM Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Гаджизаде в своём докладе, опубликованном 6 февраля, предупредил Соединенные Штаты не использовать свои беспилотники MQ-4 Triton против Ирана, поскольку «иранцы теперь знают все коды и частоты дрона», сообщило 7 февраля иранское агентство Mehr News.

По словам командующего, американцы «должны провести красную линию для использования этого беспилотника против Ирана», так как иранцы могут запросто деактивировать его с расстояния в тысячи километров от Тегерана.

«У нас самая большая коллекция дронов в мире. Нам не хватало американского MQ-4 Triton, который в итоге пополнил её. И мы нацелимся на любой другой беспилотник, который нарушит территорию Ирана», — сообщил Гаджизаде.

Генерал отметил, что каждое такое устройство способно предоставить ценную информацию, которую можно в дальнейшем «использовать против врага».

Напомним, что беспилотник был сбит 20 июня 2019 года иранским зенитно-ракетным комплексом «Хордад-3» после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.