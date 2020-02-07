Тегеран, , 21:18 — REGNUM Новый посол Ирана в Тунисе Мохаммад Реза Рауф Шейбани и президент Туниса Кайс Саид в ходе встречи обсудили ряд вопросов и подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 февраля.

Посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Тунисе объявило, что Рауф Шейбани представил копию верительных грамот президенту Кайсу Саиду.

Кроме того, в четверг в Президентском дворце посол провел переговоры с президентом Тунисской Республики. На встрече Кайс Саид пожелал Шейбани удачи на своём посту и выразил надежду, что «Всевышний поможет двум странам добиться успеха в удовлетворении их взаимных интересов».

Шейбани прибыл в Тунис 21 декабря и был встречен официальными лицами Туниса. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани на встрече с новым послом подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами, особенно в экономической сфере.