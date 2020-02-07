Тегеран, , 21:09 — REGNUM 7 февраля член факультета Национального института океанологии и атмосферных наук Махмуд Реза Акбарпур заявил, что в настоящее время Иран в сотрудничестве с Индией, Пакистаном и Оманом осуществляет проект по обузданию вероятного цунами в прибрежных районах Мекрана (Пакистан), в рамках которого определены зоны повышенного риска. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Махмуд Реза Акбарпур рассказал журналистам, что с учётом важности данного вопроса, проект по цунами в регионе был рассмотрен представителями ЮНЕСКО. Ожидается, что на реализацию данного проекта четырьмя странами уйдёт около года.

Недавние исследования показали, что в районе существует высокая вероятность появления цунами. На основании полученных данных организация ЮНЕСКО обратила особое внимание на данный вопрос и выделила средства на осуществление вышеупомянутого проекта.