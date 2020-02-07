Кишинёв, , 17:37 — REGNUM Демпартия Молдавии в ближайшее время намерена добиться постов в правительстве страны. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил председатель Демократической партии Павел Филип в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Филипа, демократам надоело находиться «и не у власти, и не в оппозиции», и они хотят получить возможность «выполнять свои предвыборные обещания». При этом он не исключил, что парламентской большинство может быть создано как с социалистами, так и с правыми партиями.

Предвыборная кампания Демпартии, которую тогда возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, напомним, была построена на жесткой антироссийской риторике и конфронтации с Москвой. Социалисты во главе с президентом Игорем Додоном, напротив, позиционировали себя как «друзей» и «партнеров» России.

При этом после отстранения от власти правительства Майи Санду социалисты создали неофициальный союз с демократами и назначили правительство Иона Кику. Представители демократов в него напрямую не вошли, но о возможности их появления там в дальнейшем не раз говорили и сами демократы, и президент Додон.