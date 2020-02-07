Киев, , 16:03 — REGNUM Правительство Украины разочаровано стратегией добычи газа, представленной НАК «Нафтогаз», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Правительство откровенно разочаровано результатами программы «20/20», разочаровано предложением НАК «Нафтогаз» касательно изменения стратегии добычи газа», — рассказал он.

Министр раскритиковал решение наблюдательного совета «Нафтогаза», согласно которому была изменена методика оценки добычи газа. Вместо объёмов добытого газа в «Нафтогазе» намерены оценивать экономические показатели.

Оржель рассказал, что правительство Украины выясняет причины провала программы «20/20», которая предусматривала наращивание добычи украинского газа до 20 млрд куб. метров к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины приняло решение ограничить размер премий, выплачиваемых руководству госкомпаний.

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