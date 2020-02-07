Киев, , 13:46 — REGNUM Правительство Украины приняло решение об ограничении уровня премий, выплачиваемых руководителям крупнейших государственных компаний, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Мы уже приняли решение, которым установили лимиты для каждой государственной компании, они значительно меньше, чем те, которые есть сейчас», — рассказал он.

Гончарук отметил, что госкомпании являются частью бизнеса, поэтому правительство всего лишь провело разъяснительную беседу с наблюдательными советами государственных компаний, попросив их воздержаться от выплаты чрезмерных премий.

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"Мы, как правительство, еще пару недель назад приняли решение и обратились к каждому наблюдательному совету государственного предприятия с просьбой воздержаться от уплаты больших премий», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ узнали детали контракта НАК «Нафтогаз» с его нынешним председателем Андреем Коболевым. Он получает ежемесячно около $42 тыс. зарплаты, три вида доплат и материальную помощь на оздоровление.

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