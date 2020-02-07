Киев, 7 февраля 2020, 13:46 — REGNUM Правительство Украины приняло решение об ограничении уровня премий, выплачиваемых руководителям крупнейших государственных компаний, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 7 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Гончарук отметил, что госкомпании являются частью бизнеса, поэтому правительство всего лишь провело разъяснительную беседу с наблюдательными советами государственных компаний, попросив их воздержаться от выплаты чрезмерных премий.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ узнали детали контракта НАК «Нафтогаз» с его нынешним председателем Андреем Коболевым. Он получает ежемесячно около $42 тыс. зарплаты, три вида доплат и материальную помощь на оздоровление.
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