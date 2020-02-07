Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Петербургские оппозиционеры просят губернатора Северной столицы Александра Беглова «унять» комитет по законности и правопорядку Смольного, который не желает согласовать заявителям митинг против мусоросжигательных заводов. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в городском отделении «Справедливой России».

Комитет дважды отказал активистам в проведении митинга в парке «Озеро Долгое» 16 февраля против строительства мусоросжигающих заводов в Петербурге. Под обращением Беглову подписались депутаты ЗакСа Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Борис Вишневский («Яблоко»), Максим Резник («Партия роста»), экоактивисты Мария Кинза и Александр Федосеев, а также руководитель регионального отделения «эсеров» Марина Шишкина.

«Проблема обращения с отходами в Петербурге, как и в России в целом, вызывает широкий общественный резонанс. Жители Приморского района заявили о своем желании публично выразить позицию о возможном строительстве мусороперерабатывающих заводов в Санкт-Петербурге и новой территориальной схеме обращения с отходами путем проведения массового мероприятия. В соответствии с законодательством, было подано уведомление о проведении митинга 16 февраля в парке «Озеро Долгое» в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Заявителями митинга выступили горожане, общественные деятели, депутаты Законодательного собрания Петербурга. Однако ведомство в проведении митинга отказало, сославшись на то, что в это время площадка уже занята другим мероприятием. Отметим, что это уже второй отказ — первый заявители получили двумя неделями ранее «по техническим причинам» из-за опечатки в тексте уведомления», — говорится в тексте письма.

Подписанты указывают, что возможность открыто выразить свое мнение по общественно-значимым вопросам — это неотъемлемое право каждого гражданина России, но в Петербурге «не раз случались ситуации, когда ответственные ведомства отказывали в проведении публичных мероприятий по политическим мотивам, используя одни и те же «формальные» причины».

«Такие отказы, по нашему мнению, зачастую означают, что городские власти не хотят допустить проведения мероприятия. Просим Вас обеспечить соблюдение конституционных прав петербуржцев на свободу мирных собраний и шествий и предоставить парк «Озеро Долгое» для проведения митинга по указанной теме в свободные от других мероприятий даты», — говорится в обращении в адрес губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Петергофа вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода.

Читайте также: В Петергофе выйдут на митинг против мусороперерабатывающего завода

Кроме того, от губернатора Петербурга Александра Беглова потребовали не допустить строительства мусороперерабатывающего завода в Колпино вблизи жилых домов.

Читайте ранее в этом сюжете: От Смольного требуют запретить строительство «мусорного» завода в Колпино