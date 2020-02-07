Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, продиктованы, прежде всего, стремлением изменить конфигурацию власти, а не заботой о благополучии граждан. Такое мнение высказал 7 февраля депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Александр Рассудов в ходе слушаний поправок в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рассудов процитировал Путина, который мотивировал в своем выступлении необходимость поправок тем, что стало «очевидно», что некоторые сферы в России «не работают, как должны». Депутат от КПРФ попросил члена рабочей группы по разработке поправок, декана юрфака СПбГУ Сергея Белова пояснить, какие именно сферы, на его взгляд, имел в виду глава государства, которые почти 30 лет, по текущей редакции Конституции, не работали. Белов пояснил, что, по его мнению, это касается в первую очередь работы органов местного самоуправления.

«Я, изучив предлагаемые поправки, так и не понял, что же имел в виду Владимир Владимирович, когда говорил, что у нас что-то работает не так, и мы начинаем менять. Если все сводится исключительно к проблемам местного самоуправления, мне кажется, было бы достаточно поправок исключительно относительно МСУ и не более того. А во-вторых, эта проблема Конституцией не решится. Потому что если львиную долю доходов забирает федеральный центр, а потом перераспределяет, при чем здесь муниципалитеты, о какой поддержке образования и здравоохранения можно говорить, если у муниципалитетов банально нет источника доходов, чтобы лечить наших граждан и уж как-то образовывать и просвещать», — заявил Рассудов.

Он также поинтересовался, не кажется ли Белову неразумным запрещать кандидату в президенты РФ — по новым поправкам — когда-либо в прошлом иметь вид на жительство за рубежом, что отсекает, например, тех, кто получал заграничное образование. Существуют примеры писателей Солженицына и Бродского, заметил Рассудов, которые в свое время были лишены гражданства СССР, получали гражданство других стран, и по этой логике не смогли бы никогда стать кандидатами даже при абсолютной поддержке народа.

На это Белов возразил, что на рабочей группе этот момент обсуждали и ссылались на пример США, где кандидатом в президенты может быть только гражданин этой страны по рождению, и никто не считает эту меру ущемляющей. В ходе слушаний их участники из Смольного похвалили и социальные гарантии, которые предложено внести в Конституцию, но Рассудов был настроен скептично.

«Наверное, все эти поправки — не буду вдаваться в конспирологию — имеют какое-то другое значение. Если говорить об индексации пенсий, для этого тоже не надо править Конституцию. Для этого надо разморозить всё, что было заморожено в рамках пенсионной реформы, сначала было активно нам преподнесено, а потом каждый год продлевается заморозка накопительной части пенсии, и так далее. Для того, чтобы создать человеческие условия жизни для наших граждан, Конституцию править не обязательно», — полагает депутат-коммунист.

Он добавил, что, согласно данным социологических опросов ВЦИОМ или «Левада-центра», граждане России Конституцию вообще не читают.

«Так что получается такой междусобойчик, который чуть-чуть сверху прикрыт одеялом социальной заботы о гражданах. Социальная забота о гражданах — она немного в другом проявляется. США, которые тут были упомянуты, живут по Конституции XVIII века по сути и достаточно неплохо себя чувствуют. Поэтому, наверное, от того, что мы поправим Конституцию, мы не проснемся утром счастливыми, здоровыми и богатыми. Давайте вещи называть своими именами. Меняется конфигурация власти, и это основная причина поправок в Конституцию», — заключил Александр Рассудов.

Напомним, президент Владимир Путин предложил поправки в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Они подразумевают, в частности, укрепление роли Государственного совета, перераспределение полномочий между президентом, Государственной думой, правительством и Конституционным судом.