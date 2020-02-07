Мехико, , 02:37 — REGNUM Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

«Кандидатура Мексики в СБ ООН на 2021−2022 годы была одобрена группой латиноамериканских и карибских государств», — заявил министр.

По мнению Лаврова, в настоящее время ничего не мешает избранию Мексики непостоянным членом Совета Безопасности ООН и принятию соответствующей резолюции. Российский министр отметил, что Мексика является одной из ведущих стран Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров не исключил введения двухстороннего безвизового режима с Мексикой. По его словам, этот вопрос уже обсуждают представители Москвы и Мехико.

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