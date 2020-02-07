Балтимор, США, 7 февраля 2020, 00:23 — REGNUM Россия и Китай используют своё влияние, чтобы перестроить мировой порядок, заявил 6 февраля американский министр обороны Марк Эспер, выступая в Университете имени Джонса Хопкинса (Балтимор, США).
По мнению главы Пентагона, оба названных государства якобы нарушают суверенитет соседних стран, чтобы получить стратегические выгоды. Москва, по представлению Эспера, использует «гибридные тактики ведения войны» и проводит кибероперации.
Добавим, в Кремле подобные заявления не раз отвергали, указывая что Россия не совершала и не будет совершать преступлениям в киберсфере. Вместе с тем, причастность США к кибератакам официально подтверждалась.
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