Приштина, , 20:57 — REGNUM 6 февраля министр европейской интеграции Косово Дурата Ходжа передала дела своему преемнику Блериму Реке.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ходжа назвала Реку «экспертом в дипломатии и интеграционных процессах».

Однако совсем недавно is Река выступал в качестве независимого албанского кандидата на президентских выборах… в Северной Македонии. Что характерно, в ходе предвыборной кампании занимавший на тот момент пост министра иностранных дел Косово Бехджет Пацолли призвал македонских албанцев голосовать не за Реку, а за кандидата от власти Стево Пендаровски, аргументируя это тем, что бывший национальный координатор по вопросам вступления Македонии в НАТО сможет твердо вести страну в НАТО и ЕС.

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