Тирасполь, , 20:04 — REGNUM «Пропагандистская истерия, развязанная в Молдавии вокруг случая с приднестровским дезертиром Александром Ржавитиным, которого Кишинев до этого использовал для дискредитации ПМР, демонстрирует истинный подход к Приднестровью со стороны президента Молдавии Игоря Додона, скрывающийся за якобы пророссийской мишурой», — заявил в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.

По его словам, в этом подходе Додон, позиционирующий себя «другом России», ничем не отличается от самых радикальных русофобов и ненавистников Приднестровья, которые находились у власти в Молдавии все последние годы.

«Молдавские пропагандистские СМИ и чиновники несколько недель трясли фотографиями Ржавитина и кричали о «похищениях» и «пытках» в Приднестровье. Оказалось, однако, что сбежавший в 2015 году из армии ПМР дезертир Ржавитин, вернувшись в ПМР, был задержан и возвращен в армию. Он рассказал, что его никто не бил и не унижал, а кишиневская пропаганда и спецслужбы просто использовали Ржавитина», — отметил Сафронов.

Целью, по его словам, является «демонизация» Приднестровья: «Кишинев хочет представить Приднестровье территорией беззакония и массового нарушения прав человека и натравить на него международное сообщество. При том, что в самой Молдавии повсеместно нарушаются права человека, людей преследуют, незаконно арестовывают и даже похищают. Пример тому — недавнее похищение на территории Молдавии бывшего сотрудника правоохранительных органов Приднестровья Андрея Самония».

«Президент Молдавии Додон, который сейчас контролирует все сферы власти в стране и даже объявил тему Приднестровья своим ключевым приоритетом, таким образом, пошел по пути прежних «реинтеграторов» Приднестровья в Молдавию — от коммуниста Владимира Воронина до антироссийского олигарха Владимира Плахотнюка. И итог этих пропагандистских потуг будет тот же», — подвел итог эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Первый Приднестровский телеканал показал историю приднестровского дезертира Александра Ржавитина, о «похищении» которого несколько недель говорили чиновники и СМИ Молдавии, попытавшиеся использовать его для дискредитации Приднестровья.

В 2015 году Ржавитин дезертировал из приднестровской армии и, оказавшись в Молдавии, стал пешкой в руках местных спецслужб в их пропагандистской кампании против ПМР.

В декабре 2019 года Ржавитин вернулся в Приднестровье. Его задержали по статье «дезертирство» и направили служить в армии дальше. Сам он заявил в интервью Первому Приднестровскому, что был использован кишинёвской пропагандой, и опроверг утверждения Кишинёва о том, что в ПМР он якобы подвергался пыткам и издевательствам.

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