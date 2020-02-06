Сочи, Краснодарский край, , 19:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает БелТА.

В Сочи состоятся переговоры Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить широкий спектр вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил о наступлении некоего «момента истины» для разговора с российским лидером. Дело в том, что в конце 2019 года в отношениях Москвы и Минска назрел определенный кризис — был актуализирован вопрос о дальнейшем углублении интеграции двух государств. Стороны составили дорожные карты углубления интеграции, однако согласовать до конца их не смогли — Минск отчаянно не хочет реального углубления интеграции и надеется, что отделается декоративными решениями, Москва же нацелилась на реальную интеграцию.

Одновременно с этим в конце 2019 года завершились российско-белорусские контракты на транзит и поставку нефти. Продлить контракт на поставку нефти не удалось, так как Москва увязывала льготные цены с углублением интеграции, а Минск хотел льготные цены просто так.

Тогда Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет покупать нефть у России, и распорядился искать альтернативные источники поставок. Это оказалось непросто. Белорусской стороне удалось купить партию норвежской нефти, которую танкерами привезли в литовский порт Клайпеда, а оттуда нефтеналивными поездами на белорусский НПЗ «Нафтан». Такая нефть оказалась существенно дороже российской, к тому же объемы поставок слишком малы, чтобы закрыть все потребности Белоруссии.

В конце января Лукашенко разразился несколькими гневными высказываниями относительно России и сложившейся ситуации в отношениях. Теперь он прилетел в Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

«Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал Лукашенко в преддверии визита.