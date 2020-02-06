Кишинёв, , 16:16 — REGNUM «Возобновление прагматического диалога с Россией» является одной из первоочередных задач внешней политики Молдавии, сообщил 6 февраля журналистам молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой.

Он также отметим, что к другим важнейшим задачам молдавской внешней политики относятся реформы «в рамках соглашения об ассоциации с ЕС». Пока, впрочем, назвать сроки вступления Кишинёва в Европейский союз невозможно.

Напомним, как показывают соцопросы, жители Молдавии в основном одобряют сближение с Россией.

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