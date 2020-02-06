Подгорица, , 15:26 — REGNUM Демарш черногорской полиции 5 февраля в Черногории не прошел не замеченным. Сразу же после объявления полицейским управлением страны о том, что полиция больше не будет обеспечивать охрану порядка на акциях протеста Сербской православной церкви и ее сторонников, церковь начала искать компромиссные решения.

Полиция возложила на протестующих всю полноту ответственности за то, что может произойти на протестных шествиях, которые происходят в городах Черногории каждые четверг и воскресенье.

Полицейское сообщение об отказе вышло как раз накануне очередной акции протеста.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ заявила, что не сможет самостоятельно охранять акции протеста и пригласила полицейское управление к диалогу.

Уже 6 февраля договоренность с полицией была найдена — полицейское сопровождение будет на тех шествиях, которые церковь согласовала с местными властями. Ранее все шествия происходили стихийно, без согласования, отмечают в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принятие в декабре 2019 года закона о свободе вероисповедания вызвало активные протесты СПЦ и прихожан. Власти и Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ в лице митрополита Амфилохия заявили о том, что будут обсуждать спорные положения закона.

Акции простета не прекращаются, а набирают силу. За ситуацией следят в странах бывшей Югославии и остального мира.

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