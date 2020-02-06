Бишкек, , 15:25 — REGNUM Новым вице-премьер-министром Киргизии стал Эркин Асрандиев. Как сообщает пресс-служба главы государства, указ о его назначении подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что с октября 2017 года и до настоящего времени Асрандиев занимал пост председателя правления Российско-Киргизского фонда развития.

Также киргизстанский лидер подписал указ о назначении Замирбека Аскарова на должность министра чрезвычайных ситуаций республики.

Напомним, что ранее Аскаров занимал пост вице-премьер-министра Киргизии, на который он был назначен 20 апреля 2018 года.