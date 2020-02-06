Минск, , 14:45 — REGNUM Проживающие в Крыму соотечественники Александра Лукашенко попросили его «рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь». Об этом говорится в открытом письме общины.

В письме указано, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму граждан Белоруссии «регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому», сообщает «РИА Новости». Община надеется на положительное рассмотрение своего обращения.

«С запуском в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста у Республики Беларусь появилась уникальная возможность запустить первый международный железнодорожный рейс в российский Крым, и мы очень хотим, чтобы это был поезд Минск — Симферополь! Абсолютно очевидно, что запуск прямого сообщения между нашими регионами даст толчок не только в экономическом сотрудничестве наших стран, но и укрепит наши социально-гуманитарные связи. Поэтому мы убедительно просим Вас помочь с запуском авиа и железнодорожного сообщения между Республикой Беларусь и Республикой Крым», — цитирует ТАСС письмо, которое подписал председатель региональной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что признаёт воссоединение Крыма с Россией де-факто. МИД Белоруссии не признаёт территориальную целостность Российской Федерации, а другие белорусские министерства активно содействуют торговле с этим субъектом другой части Союзного государства Белоруссии и России.

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