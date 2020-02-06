Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чувашии меняется структура органов исполнительной власти республики. Два министерства преобразованы в комитеты, расширяются функции минэкономразвития, создано новое министерство — минпромэнерго. Соответствующий указ «О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики» подписал врио главы региона Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, министерство экономического развития, промышленности и торговли переименовано в министерство экономического развития и имущественных отношений. Также ему передаются функции в сфере туризма, которые ранее исполняло минкультуры.

Два региональных министерства преобразованы в комитеты — минюст и МЧС. Министерство юстиции и имущественных отношений преобразовано в государственную службу по делам юстиции. Ряд функций бывшего минюста передаются администрации главы Чувашии — в частности, по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, общей координации проведения органами власти мониторинга правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям преобразовано в государственный комитет (ГКЧС). Напомним, данное министерство не просуществовало и года: в конце апреля 2019 года региональный ГКЧС был преобразован в министерство. Власти тогда объясняли, что это решение принято «в целях повышения эффективности государственного управления в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах».

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Кабинету министров Чувашии поручено обеспечить проведение реорганизационных мероприятий, определить численность органов исполнительной власти, их функции и фонд оплаты труда.

Как сообщало ИА REGNUM, данным указом также реанимировано министерство промышленности и энергетики, которое было ликвидировано в сентябре 2010 года. Ему переданы функции в сфере промышленности, электроэнергетики и энергетики, которые ранее исполняли минстрой и минэкономразвития Чувашии.

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