В Чувашии создано новое министерство, назначены два министра

Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В правительстве Чувашии произошли очередные изменения. ГКЧС преобразован в министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, министром назначен председатель ведомства Вениамин Петров. Главой минтранса стал Александр Николаев, сохранив статус вице-премьера. Министр здравоохранения Владимир Викторов получил вице-премьерские полномочиями. Соответствующие указы подписал сегодня, 30 апреля, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов пошёл на повышение: он будет работать в статусе вице-премьера. Кроме того, назначен министр транспорта и дорожного хозяйства: пост занял вице-премьер Александр Николаев, который также сохранил статус заместителя председателя Кабинета министров. Напомним, пост министра транспорта оставался вакантным с февраля 2019 года. На посту министра уже был один вице-премьер без портфеля — Михаил Резников, сумев продержаться в кресле восемь месяцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственным министром транспорта, который работал в статусе вице-премьера, был Михаил Янковский, ставший первым главой минтранса и проработавший на посту два года. Его сменил Владимир Филиппов, сумев удержаться на посту 1,5 года, затем примерно по восемь месяцев министрами побывали Владимир Доброхотов и Михаил Резников. В феврале 2017 года пост занял Владимир Иванов, пробыв министром транспорта два года.

Таким образом, пять членов правительства в Чувашии имеют статус вице-премьера. Помимо Николаева и Викторова, вице-премьерами также являются министр финансов Светлана Енилина, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев.

Указом главы республики региональный ГКЧС преобразован в министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Это решение принято «в целях повышения эффективности государственного управления в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах». Руководителем вновь созданного министерства назначен Вениамин Петров, который работал председателем ГКЧС.

В комментарии к указу отмечается, что на данный государственный орган возлагаются задачи по реализации указанной выше цели, нормативному регулированию в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Также министерство будет осуществлять межотраслевое регулирование по предупреждению ЧС, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, организовывать профилактическую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.