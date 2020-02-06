Джокьякарта, Индонезия, 6 февраля 2020, 11:26 — REGNUM Президент Республики Сингапур Халима Якоб встретилась с губернатором Джокьякарты султаном Хаменгкубувоно X, сообщает Antara.
Издание отмечает, что двусторонняя встреча длилась около 30 минут.
Глава департамента Юго-Восточной Азии министерства иностранных дел Индонезии Денни Абди объяснил, что это первый визит президента Сингапура после вступления в должность.
«Цель состоит в том, чтобы стать ближе, улучшить отношения между странами», — заявил Денни Абди.
По его словам, на встрече стороны не обсуждали конкретно отношения между Сингапуром и Джокьякартой и текущие проблемы.
«Это специально не обсуждалось», — отметил Денни Абди.
После двусторонней встречи президент Сингапура отужинала с семьей султана.
Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Республики Сингапур Халимы Якоб в Джокьякарту был частью серии визитов в Индонезию. Ранее Халима Якоб также встретилась с президентом Индонезии Джоко Видодо в Богоре.
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