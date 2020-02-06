Джокьякарта, Индонезия, , 11:26 — REGNUM Президент Республики Сингапур Халима Якоб встретилась с губернатором Джокьякарты султаном Хаменгкубувоно X, сообщает Antara.

Издание отмечает, что двусторонняя встреча длилась около 30 минут.

Глава департамента Юго-Восточной Азии министерства иностранных дел Индонезии Денни Абди объяснил, что это первый визит президента Сингапура после вступления в должность.

«Цель состоит в том, чтобы стать ближе, улучшить отношения между странами», — заявил Денни Абди.

По его словам, на встрече стороны не обсуждали конкретно отношения между Сингапуром и Джокьякартой и текущие проблемы.

«Это специально не обсуждалось», — отметил Денни Абди.

После двусторонней встречи президент Сингапура отужинала с семьей султана.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Республики Сингапур Халимы Якоб в Джокьякарту был частью серии визитов в Индонезию. Ранее Халима Якоб также встретилась с президентом Индонезии Джоко Видодо в Богоре.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Сингапур договорились развивать межрелигиозный диалог